Еще один популярный американский рэпер едет в Россию

Американский рэпер T.I. впервые выступит в России в феврале Фото: Daniel DeSlover / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые приедет в Россию с концертами в феврале 2025 года. Артист выступит в Москве 6 февраля и в Санкт-Петербурге 8 февраля, а также планирует посетить города Золотого кольца.

«В Москве даст шоу — 6-го февраля, а в городе на Неве — 8-го», — передает telegram-канал Mash. По информации источников, переговоры с рэпером велись около месяца. T.I., известный фитами с Эминемом, Рианной и Дрейком, включил в свой российский тур не только концерты, но и экскурсионную программу.

В райдер артиста вошли традиционные российские блюда, включая винегрет без лука, а также брокколи с чесноком и русский рис с фасолью. T.I. также известен ролью в фильме «Человек-муравей».

