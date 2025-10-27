Песков сообщил, докладывал ли Дмитриев Путину о деталях своего визита в Вашингтон
Дмитриев мог созвониться с Путиным по телефону
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить главе государства Владимиру Путину о своих итогах визита в США по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув важность неформальных международных контактов.
«Встречи (Путина и Дмитриева после визита в США, — прим. URA.RU) не было. Дмитриев мог доложить по телефону», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что неформальные контакты являются важной составляющей диалога между странами, особенно в условиях недружественных шагов Вашингтона в сторону Москвы. Ранее стало известно, что Дмитриев находится в Вашингтоне с визитом, целью которого является обсуждение отменеы саммита в Будапеште в администрацией американского лидера Дональда Трампа. Песков отметил, что это — маленький шаг на долгой дороге, это нужная работа, однако в отношении этого необходимо запастись большим терпением.
