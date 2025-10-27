Песков сообщил, докладывал ли Дмитриев Путину о деталях своего визита в Вашингтон

Дмитриев мог созвониться с Путиным по телефону Фото: Роман Наумов © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев мог доложить главе государства Владимиру Путину о своих итогах визита в США по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув важность неформальных международных контактов.

«Встречи (Путина и Дмитриева после визита в США, — прим. URA.RU) не было. Дмитриев мог доложить по телефону», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.