В Кремле ответили на вопрос про готовность Путина принять концепцию США по Украине
Москва не может раскрыть подробности принятия концепции США по Украине, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле не могут раскрыть подробности по поводу готовности Путина принять концепцию США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не могу раскрыть», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Эта концепция была предоставлена в Москве и обсуждалась в Анкоридже, на Аляске.
