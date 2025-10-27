Логотип РИА URA.RU
В Кремле ответили на вопрос про готовность Путина принять концепцию США по Украине

Песков: не могу раскрыть подробности готовности Путина принять концепцию США
27 октября 2025 в 14:50
Москва не может раскрыть подробности принятия концепции США по Украине, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле не могут раскрыть подробности по поводу готовности Путина принять концепцию США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу раскрыть», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» подтвердил готовность к урегулированию на Украине на основе концепции, предложенной Вашингтоном. Эта концепция была предоставлена в Москве и обсуждалась в Анкоридже, на Аляске.

