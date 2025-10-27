Минфин изменил условия семейной ипотеки
27 октября 2025 в 15:04
Министерство финансов России вводит новые нормы предоставления семейной ипотеки. Изменения вступают в силу 1 февраля 2026 года. Согласно нововведениям оформление двух льготных ипотечных кредитов на каждого из супругов будет запрещено.
