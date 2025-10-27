США знали, что Россия испытает ядерную ракету «Буревестник»
Россия уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил, сообщил Сергей Рябков
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Россия заблаговременно проинформировала США о проведении учений стратегических ядерных сил в рамках выполнения международных обязательств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Россия заблаговременно уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил», — сообщил Рябков. Как отметил дипломат, уведомление было направлено американской стороне в соответствии с существующими договоренностями. Подобные меры способствуют поддержанию предсказуемости и снижению напряженности в сфере стратегической стабильности.
Ранее Сергей Рябков заявлял, что Россия готова реагировать на усиление ядерной угрозы в случае срыва договоренностей по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркивал, что любые решения о разоружении должны приниматься с учетом военно-политической обстановки и интересов ядерных держав, чтобы не допустить роста глобальной нестабильности.
