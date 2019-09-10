Савченко официально стала безработной

Бывший депутат начала искать работу Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко встала на учет в центр занятости. Об этом она сообщила журналистам.

«Я подала документы в центр занятости, и теперь мой официальный статус — безработный человек, гражданин Украины. Я ищу работу», — сказала политик на телеканале Newsone. Она пояснила, что хочет работу с минимальным контактом с людьми — физическую. По словам Савченко, сейчас она пытается пройти медкомиссию для летчиков.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах за Савченко проголосовали только восемь украинцев, напоминает «Национальная служба новостей». В прошлом Савченко состояла на службе ВСУ Украины и управляла вертолетом Ми-24. Была осуждена за убийство двух журналистов ВГТРК и с 2014-го по 2016 год провела в российской тюрьме. После была помилована и сделала политическую карьеру на Украине, напоминает «Дни.ру».