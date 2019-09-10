Итоги голосования напугали власть в Прикамье

Люди на выборах не дали еще один шанс вторым лицам Очера, Куеды, Чусового и Чернушки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатели земских собраний четырех муниципалитетов не смогли переизбраться на новый срок — люди за них не проголосовали. Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, утверждает, что этот факт очень сильно испугал руководителей представительных органов преобразованных территорий, где только предстоят такие же выборы 29 сентября и 27 октября.

«Председатели земских собраний — по сути вторые лица в муниципалитете после главы, но, в отличие от главы, их выбирают, и люди могут им таким образом мстить за принимаемые решения», — пояснил инсайдер. Он также указал, что из-за слабых позиций в территориях некоторые руководители представительных органов и вовсе не участвуют в выборах.

По данным ГАС «Выборы», 8 сентября не смогли переизбраться на новый срок после преобразования территории председатели земских собраний Куеды и преобразованных Очера, Чусового и Чернушки. В последнем случае за несколько дней до выборов руководитель представительного органа Сергей Крылов сам снялся с предвыборной гонки.

Таким образом Крылов сорвал выборы в одном из округов Чернушки, поскольку в списках остался только один кандидат. Отложенное голосование по данному округу пройдет 1 декабря, сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии Пермского края.