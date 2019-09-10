Новый зал гордумы Екатеринбурга по формату напоминает главный зал в Заксобрании региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга не смогут переехать в новое здание раньше декабря: в помещениях идет ремонт, в некоторых кабинетах до сих пор черновая отделка. Экскурсию по новым помещениям провел зампредседателя городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов, передает корреспондент «URA.RU». Готовность помещения, по оценке Тестова — около 50%.

Новый зал заседаний для народных избранников больше старого почти в три раза и рассчитан на 70-75 мест, 45 из них зарезервировано за депутатами. Тестов не исключает, что в будущем состав корпуса будет расширен на 9 человек (сегодня в думе 36). Раньше на этом месте был торговый зал ЦУМа, здесь снесли все, кроме несущих конструкций. У каждого депутата в зале будет свой монитор и система электронного голосования. «Предусмотрена защита от того, чтобы один парламентарий мог проголосовать за другого», — рассказал Тестов. Как ранее сообщало «URA.RU», на ремонт и обустройство более просторного зала заседаний было выделено из бюджета 38,7 миллионов рублей.

По словам Тестова, перенос сроков сдачи объекта связан с недостатками финансирования: депутаты решили перенаправить часть заложенных на ремонт средств в пользу школ и других социальных объектов.

Вопрос о свободном доступе горожан в гордуму остается открытым. Ожидается, что в ближайшее время руководство мэрии примет решение об установлении пропускного режима на входе в здание. «Даже если это произойдет, мы установим на первом этаже приемную, где всегда будут дежурить депутаты», — заявил зампредседателя гордумы.

Новый зал заседаний гордумы визуально теснее, чем в Заксобрании региона, и рассчитан на 70-75 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раньше на этом месте был магазин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В некоторых кабинетах пока только голые бетонные стены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В других отделочные работы почти закончены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU