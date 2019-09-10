Проект ключевого инфраструктурного объекта в Прикамье пришлось изменить

На новый Чусовской мост требуется больше денег, и, возможно, больше времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект строительства ключевого инфраструктурного объекта в Пермском крае — моста через реку Чусовую — откорректируют. Как пояснили «URA.RU» в «Пермской концессионной компании» (ПКК, отвечает за реализацию проекта) это будет сделано после прохождения экспертизы.

«В октябре ожидаем положительного заключения Главгосэкспертизы. По ее итогам проект будет уточнен и скорректирован. Закономерно будут обновлены объемы работ на 2020 год», — отметили в ПКК, указав, что «отставания от графика по строительству нового моста на сегодня нет». При этом концессионер отказался уточнять, какой объем средств, выделенных на строительство, освоен в текущем году. Данная информация, по мнению ПКК, «не дает полную картину происходящего на объекте».

В июле стройку с инспекцией посетил глава Прикамья Максим Решетников. Губернатор высказал недовольство ходом строительство моста. Он призвал подрядчика «увеличить темпы» и заявил, что финансирование проекта может быть дополнительно увеличено на три миллиарда рублей.

Строительство Чусовского моста началось осенью прошлого года. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, которое регион заключил с ООО «ПКК». Генеральным подрядчиком выступает акционерное общество «Стройтрансгаз».

Согласно планам на текущий год, подрядчик должен возвести 8 из 14 опор нового моста. Однако на сегодняшний день начато строительство только одной опоры, отметили в «Пермской концессионной компании». Стоимость строительства объекта оценивается в 14 млрд рублей. Новый мост должны открыть в 2021 году.