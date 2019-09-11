Дудь попросил россиян не молчать о «беспределе» в стране

Юрий Дудь призвал людей не молчать, когда в России происходит «беспредел» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Юрий Дудь попросил россиян не молчать, когда те сталкиваются с «беспределом». Речь прозвучала во время церемонии вручения премии «Человек года» журнала GQ в номинации «Лицо с экрана».

Многие люди, по мнению Дудя, сталкиваясь с какой-либо несправедливостью вроде коррупции или фальсификации на выборах, возмущаются, но делают это слишком «тихо» — на «кухне» или в «кабинетах». Журналист считает, что молчание перестало быть гарантией собственной безопасности и попросил присутствующих в зале людей говорить о происходящем в стране.

«Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием», — сказал Дудь.