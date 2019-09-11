Статистики нашли самую распространенную причину смерти курганцев

В списке лидеров в рейтинге — смерть от болезней
Жители Курганской области стали чаще умирать от болезней системы кровообращения. Об этом говорят данные Свердловскстата.
«За первые семь месяцев этого года от таких заболеваний умерли 2964 зауральца. Это на 146 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснили в ведомстве. В числе причин, по которым стали чаще умирать жители области, названы ДТП и случайные отравления алкоголем. В ведомстве также отмечают, что общая смертность в регионе снизилась: за указанный период умер 7761 человек (на 188 меньше аналогичного периода прошлого года).
По данным за 11 месяцев прошлого года, зауральцы чаще всего умирали из-за болезней системы кровообращения и новообразований.