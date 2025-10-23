В Кургане на шоссе Тюнина образовалась гигантская пробка из-за ДТП. Фото
На шоссе Тюнина в Кургане произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовалась пробка (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
На шоссе Тюнина в Кургане образовалась крупная автомобильная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил telegram-канал «Курганистан». По данным источника, движение на одном из главных въездов в город оказалось затруднено в обе стороны.
Причиной затора, по сообщениям очевидцев, стало столкновение автомобилей на дороге. «Гигантская пробка образовалась на шоссе Тюнина из-за аварии», — пишет telegram-канал «Курганистан». На опубликованных кадрах видно, что поток машин сильно растянулся.
В Госавтоинспекции по городу Кургану сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Движение на шоссе восстановлено. «Едут оформляться в ГАИ», — рассказали о ситуации с аварией в Госавтоинспекции.
Ранее в Кургане уже происходили аварии с участием нескольких автомобилей, которые вызывали заторы на дорогах. Так, на улице Карельцева столкнулись четыре машины, а на перекрестке Коли Мяготина и Володарского — три автомобиля, при этом были пострадавшие. Подобные происшествия регулярно осложняют движение на ключевых магистралях города.
Фото: Telegram-канал «Курганистан»
- Анна23 октября 2025 13:48Ограничение там 60км/ч! Но очень много гонщиков и лихачей!!!