«Дягилевский фестиваль» без Курентзиса предложено поставить на паузу

Найти замену Курентзису руководству театра будет непросто Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Театру оперы и балета в Перми, возможно, стоит отказаться от проведения в следующем году «Дягилевского фестиваля». Такое мнение «URA.RU» высказала театральный критик, эксперт «Золотой маски» Лариса Барыкина. Она пояснила, что если у театра не будет договоренностей с Теодором Курентзисом, то лучше «взять паузу».

«Если осенью театр не сформирует программу фестиваля, хотя это надо было делать уже давно, то его просто не будет. В ситуации, когда переговоры напоминают соревнование по перетягиванию каната, наверное, разумнее взять паузу», — пояснила Лариса Барыкина, напомнив, что ранее, еще до Курентзиса, «фестиваль проходил один раз в два года». По ее словам, чтобы провести «Дягилевский фестиваль» на достойном уровне, нужен творческий лидер как минимум российского масштаба, желательно с международными связями, но пока в Перми такого человека нет».

В Пермском театре оперы и балета надеются на положительный ответ маэстро. «Теодор предложил подождать до 19 сентября. Мы какие-то вещи решаем на локальном уровне и уже начали готовиться к фестивалю. Но мы продолжаем надеяться, что Курентзис вернется на должность худрука фестиваля», — сказала пресс-секретарь оперного театра Наталья Овчинникова.

Курентзис покинул Пермь в конце августа из-за разногласий с краевой властью. После этого директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов встретился с музыкантом и предложил ему возглавить фестиваль. Дирижер требовал, чтобы контракт с ним подписывали краевые власти, а не руководство оперного театра.