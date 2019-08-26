Переговорщик от пермских властей вручил Курентзису важный документ

Теодор Курентзис и директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов встретились в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Власти Прикамья через исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова передали в Санкт-Петербурге контракт Теодору Курентзису, сообщил «URA.RU» министр культуры региона Вячеслав Торчинский. Он пояснил, что сейчас маэстро со своими специалистами будет его изучать.

«Мы, как и договаривались, продолжаем переговорный процесс. Сейчас — это стадия обсуждения контракта. Задача — сделать это как можно быстрее, потому что времени на подготовку программы и на работу очень немного», — пояснил «URA.RU» Торчинский. Он отметил, что весь переговорный процесс инициирован театром и министерством, потому что власти Прикамья заинтересованы в качественном проведении Дягилевского фестиваля.

Торчинский также заявил, что со стороны Курентзиса не поступало предложений, чтобы на встречу приехал кто-либо из представителей министерства культуры Пермского края или лично министр. «Все переговоры ведет театр, но если бы Теодор посчитал, что ему нужна встреча со мной и он такое желание бы обозначил, то, конечно, же она состоялась. Дело — важнее всего», — сказал Торчинский.

Сторонами по контракту выступают Курентзис и театр. В пресс-службе пермской оперы пояснили «URA.RU», что детали переговоров будут озвучены позднее, так как директор театра Борисов в Пермь из Санкт-Петербурга пока не вернулся.