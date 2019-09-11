У ставшей инвалидом после пожара в «Хромой лошади» пермячки нет шансов вернуться к нормальной жизни

Девушка, пострадавшая в пожаре «Хромой лошади», не сможет подняться с постели Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пострадавшая в пермском клубе «Хромая лошадь» Ирина Пекарская уже десять лет прикована к кровати из-за тяжелого диагноза — токсического поражения мозга — и не сможет встать на ноги. Об этом заявили врачи больницы, в которой лечится девушка.

«Врачи говорят, что шансы на восстановление практически нулевые», — пишет «КП-Пермь».

Уже два с половиной года Пекарская лежит в паллиативном отделении местной больницы. За это время врачи не увидели в состоянии пациентки улучшений, а иногда ей становится и хуже. Девушка не способна сама питаться — в течение дня к ней через зонд в желудок поступает питательная смесь. От невыносимой боли пациентку спасают уколы обезболивающего.

Сейчас девушку навещают родные. Они помогают Ирине наравне с волонтерами — приносят воду, влажные салфетки, шампуни, кремы от пролежней и другие необходимые вещи, уделяют ей внимание. Старший брат стал опекуном Пекарской после того, как её бросил муж, забрав все деньги, выделенные на лечение.

Ранее «URA.RU» писало, что Ирина Пекарская смогла увидеть своих сыновей после семи лет разлуки. Детям не показывали мать-инвалида из-за ее ужасного состояния.