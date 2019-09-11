Российский военнослужащий погиб в Армении

Российский солдат погиб от насильственной смерти
Тело 23-летнего российского солдата нашли в городе Гюмри в Армении. Военнослужащий мог погибнуть от многочисленных порезов. Об этом сообщил следственный комитет Армении.
«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует данные пресс-службы ведомства ТАСС.
Возбуждено уголовное дело, проводится следствие. Российская военная база № 102 дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. Срок пребывания российских военнослужащих в стране продлен до 2044 года.