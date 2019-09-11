Российский военнослужащий погиб в Армении

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Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, ботинки, армия, солдаты, рота
Российский солдат погиб от насильственной смертиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тело 23-летнего российского солдата нашли в городе Гюмри в Армении. Военнослужащий мог погибнуть от многочисленных порезов. Об этом сообщил следственный комитет Армении.

«Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы», — цитирует данные пресс-службы ведомства ТАСС.

Возбуждено уголовное дело, проводится следствие. Российская военная база № 102 дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. Срок пребывания российских военнослужащих в стране продлен до 2044 года.

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