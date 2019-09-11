В Госдуме назвали плюсы четырехдневной рабочей недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, исаев андрей, портрет
Депутат Андрей Исаев видит переход на «четырехдневку» все более реальнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю повысит производительность труда, а также позволит россиянам тратить больше времени на самообразование и самореализацию. Таким мнением с журналистами поделился первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Я убежден, что три выходных дня еженедельно — это качественное изменение жизни, это то, чего ждут люди, это означает большую свободу для человека, это означает большую возможность для самореализации человека», — приводит РИА «Новости» его слова. Депутат отметил, что переход на «четырехдневку» повысит производительность труда в стране, поскольку люди начнут больше отдыхать.

Исаев добавил, что перспектива четырехдневной рабочей недели становится все более реальной. Парламентарий связывает это с постепенным развитием цивилизации, благодаря которому сокращается количество необходимого рабочего времени.

Впервые с предложением о переходе на «четырехдневку» выступили профсоюзы России, направившие в Минтруд соответствующее предложение. Изменение рабочей недели посчитал возможным глава Министерства труда Максим Топилин, напоминает агентство Nation News. А министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти при достижении более высокого дохода населения и высоком уровне производительности труда, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...