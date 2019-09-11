В Госдуме назвали плюсы четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю повысит производительность труда, а также позволит россиянам тратить больше времени на самообразование и самореализацию. Таким мнением с журналистами поделился первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
«Я убежден, что три выходных дня еженедельно — это качественное изменение жизни, это то, чего ждут люди, это означает большую свободу для человека, это означает большую возможность для самореализации человека», — приводит РИА «Новости» его слова. Депутат отметил, что переход на «четырехдневку» повысит производительность труда в стране, поскольку люди начнут больше отдыхать.
Исаев добавил, что перспектива четырехдневной рабочей недели становится все более реальной. Парламентарий связывает это с постепенным развитием цивилизации, благодаря которому сокращается количество необходимого рабочего времени.
Впервые с предложением о переходе на «четырехдневку» выступили профсоюзы России, направившие в Минтруд соответствующее предложение. Изменение рабочей недели посчитал возможным глава Министерства труда Максим Топилин, напоминает агентство Nation News. А министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти при достижении более высокого дохода населения и высоком уровне производительности труда, уточняет «