Министр Орешкин назвал условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужны повышение доходов россиян и рост производительности труда. Такие условия озвучил министр экономического развития Максим Орешкин.
«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — отметил министр в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». По словам Орешкина, только после улучшения этих показателей можно говорить о сокращении количества рабочих дней в неделю.
Как ранее сообщало «URA.RU», Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата не могут прийти к единому мнению о том, как сократить количество рабочих дней. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда РФ Максиму Топилину провести референдум о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, это возможно сделать в перспективе, пишет RT. Идею сокращения количества рабочих дней поддержал лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский, напоминает «