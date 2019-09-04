Министр Орешкин назвал условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, орешкин максим, чешет ухо
Для сокращения рабочей недели нужно сначала повысить доходы россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю нужны повышение доходов россиян и рост производительности труда. Такие условия озвучил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — отметил министр в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». По словам Орешкина, только после улучшения этих показателей можно говорить о сокращении количества рабочих дней в неделю.

Как ранее сообщало «URA.RU», Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата не могут прийти к единому мнению о том, как сократить количество рабочих дней. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда РФ Максиму Топилину провести референдум о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, это возможно сделать в перспективе, пишет RT. Идею сокращения количества рабочих дней поддержал лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский, напоминает «Царьград».

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