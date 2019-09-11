Жена фотографа-убийцы Лошагина устраивает фотовыставку против ботокса и силикона

Вход на вечеринку по приглашениям Фото: Татьяна Лошагина

Татьяна Лошагина, первая жена екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство второй супруги, фотомодели Юлии Прокопьевой, устраивает фотовыставку. Об этом «URA.RU» сообщил юрист Иван Волков, защищающий Лошагину в ее тяжбах с бывшим мужем.

Открытие выставки BORN IN ME («рожденная во мне») состоится 13 сентября в бизнес-центре «Палладиум». «В программе презентация, фуршет, живая музыка, розыгрыш авторской фотосессии от Татьяны Лошагиной, общение с героинями проекта», — говорится в приглашении.

Татьяна Лошагина на суде по делу Дмитрия Лошагина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как рассказала «URA.RU» сама Татьяна, героинями ее фотовыставки стали шесть женщин — три из Екатеринбурга и три из Москвы. На снимках они будут выглядеть не совсем привычно. «Например, телеведущая „Первого канала“ Сабина Пантус на фото совсем не такая, какой мы видим ее на телеэкране. Она нежная, испуганная и одинокая, — поясняет Татьяна. — А блогер и фитнесс-тренер Марина Вовченко на фотографиях эпатажная, с чертовщинкой».

По словам фотографа, одна из идей проекта в том, чтобы показать женщин, которые умеют жить «в гармонии с собой». «Они правильно себя воспринимают, знают, чего хотят от жизни, и идут к мечте, несмотря на возраст и обстоятельства — будь они бизнес-леди, многодетные матери или телеведущие», — поясняет Лошагина. По ее словам, на снимках она постаралась передать не только живые эмоции женщин, но и их естественный внешний вид — без ботокса и силикона.