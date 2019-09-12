Курганский митрополит Даниил, недавно назначенный в Зауралье, вернул табличку с названием предприятия, которое помогло с ремонтом кафедрального собора. Рабочие разметили ее на стене храма Александра Невского 11 сентября.
Табличка исчезла со здания после конфликта бывшего митрополита Иосифа с курганским промышленником Анатолием Черновым. «Я очень рад, что появился абсолютно добрый, верующий человек, который хочет действительно возрождать церковь», — поделился своими впечатления от знакомства с митрополитом Даниилом директор «Корвета» Анатолий Чернов. Он добавил, что намерен и впредь оказывать поддержку православной церкви.
Промышленник являлся руководителем попечительского совета при Александро-Невском кафедральном соборе. В разговоре с «URA.RU» он заявлял, что недоволен тем, как осуществляет руководство епархией бывший курганский митрополит Иосиф.