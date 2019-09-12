ЦСКА отказался возвращать Мамаева в команду

ЦСКА открестился от Павла Мамаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не намерен возвращать полузащитника Павла Мамаева в команду. Об этом он сам рассказал журналистам.

На вопрос о том, намерен ли футбольный клуб подписывать контракт с Мамаевым, Бабаев ответил однозначно — нет, но причина такого решения лежит не в скандале вокруг спортсмена. «По Мамаеву больше чисто футбольные причины. Нет уверенности, что Паша усилит команду. А по его истории, хотя она и некрасивая, скажу, что ребята свою вину искупили», — приводит «Спорт-Экспресс Интернет» слова топ-менеджера клуба.

Ранее, как напоминает RT, суд досрочно освободил футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые отбывали наказание за нападение на чиновника Минпромторга. Президент клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что будет рад видеть спортсменов у себя в команде.