Российские военные нашли тайную тюрьму террористов. ВИДЕО

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Клипарт. Греция. Крит, тюрьма, свет в окне
Заключенных морили голодом и подвергали жестоким пыткамФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Война в Сирии

В сирийской Восточной Гуте обнаружена подземная база боевиков. Бывшая штаб-квартира террористической группировки «Файлак ар-Рахман», где, в том числе, пытали заложников, находилась в поселке Айн-Терма. Сейчас эти районы патрулирует российская военная полиция.

«Их [заложников] здесь морили голодом, они добровольно вступали в ряды [боевиков]. Проходила психологическая подготовка, после которой многие участвовали в террористических актах», — рассказал журналистам «Пятого канала» один из российских военнослужащих.

Подтверждают вербовочную деятельность организации документы и наркотические вещества, найденные в кабинете главаря. За отказ перейти на сторону террористов узников калечили.

Все найденные улики и документы российские военные передадут сирийским властям как вещественные доказательства. Само здание будет разрушено.

Группировка «Файлак ар-Рахман» борется за свержение режима Башара Асада, по своей идеологии близка запрещенным в Сирии «Братьям-мусульманам». Поддерживается Катаром и США.

Видео: «Пятый канал»

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© Служба новостей «URA.RU»
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