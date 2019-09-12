В сирийской Восточной Гуте обнаружена подземная база боевиков. Бывшая штаб-квартира террористической группировки «Файлак ар-Рахман», где, в том числе, пытали заложников, находилась в поселке Айн-Терма. Сейчас эти районы патрулирует российская военная полиция.
«Их [заложников] здесь морили голодом, они добровольно вступали в ряды [боевиков]. Проходила психологическая подготовка, после которой многие участвовали в террористических актах», — рассказал журналистам «Пятого канала» один из российских военнослужащих.
Подтверждают вербовочную деятельность организации документы и наркотические вещества, найденные в кабинете главаря. За отказ перейти на сторону террористов узников калечили.
Все найденные улики и документы российские военные передадут сирийским властям как вещественные доказательства. Само здание будет разрушено.
Группировка «Файлак ар-Рахман» борется за свержение режима Башара Асада, по своей идеологии близка запрещенным в Сирии «Братьям-мусульманам». Поддерживается Катаром и США.
Видео: «Пятый канал»