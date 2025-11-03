Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и уехала в Дубай

Миллер продолжает продавать свои курсы в Дубае Фото: CC BY-ND 2.0\Günter Hentschel\Flicker

Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство из-за долгов в 233 миллиона рублей и уехала в Дубай. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство — чтобы не платить 233 миллионов налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, там она продолжает вести аккаунт в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с шестью миллионами подписчиками и продавать свои курсы.

Проблемы у Миллер начались из-за схемы ухода от налогов в 2020-2021 годах. Она регистрировала новые компании, как только доход по одной фирме превышал допустимый лимит. Из-за этого бюджет недополучил около 140 миллионов рублей налога на доходы и почти 70 миллионов рублей НДС.

