Главу челябинских сторонников Навального увезли на допрос

Следственные действия продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующего координатора штаба Навального в Челябинске Алексея Мезяева увезли на допрос в следственное управление СКР, сообщили в правозащитной организации «Агора». В пресс-службе силового ведомства, в свою очередь, заявили, что не располагают такой информацией.

Как утверждает в своем telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков, Мезяев — как и «штабисты» блогера в других регионах — привлекается как свидетель по уголовному делу об отмывании средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). «У меня нет информации о допросе Мезяева», — заявил «URA.RU» официальный представитель регионального следственного управления СК Владимир Шишков.

Контакты челябинского штаба блогера по-прежнему недоступны, на его странице в соцсетях утверждается, что впервые правоохранители проявили к нему интерес два дня назад: «Утром 10 сентября к родителям нашего координатора Алексея Мезяева приехали силовики, чтобы провести обыск в рамках дела против ФБК об отмывании денег. Узнав, что Алексей является кандидатом в депутаты районного совета, они уехали».

Следственные действия в челябинском штабе Навального проходят с утра 12 сентября. Расположенный в одном из жилых домов офис блокирован силовиками, журналистов внутрь не пускают.