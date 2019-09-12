11 сентября 2019
10 сентября 2019

В Тюменской области медведь убил грибника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Следователи предполагают, что смертельные раны мужчине нанес медведьФото: pixabay.com

В лесу возле озера Кривое Уватского района (Тюменская область) 11 сентября полицейские обнаружили тело 55 летнего мужчины с рваными ранами. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Связь с мужчиной прервалась 9 сентября, и его объявили в розыск как без вести пропавшего. «Тело погибшего обнаружили сотрудники полиции. Предположительно, раны мужчине причинены медведем», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики предполагают, что мужчина приехал на озеро собирать грибы и ягоды, а жил в охотничьем домике. «В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...