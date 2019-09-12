В Тюменской области медведь убил грибника

Следователи предполагают, что смертельные раны мужчине нанес медведь Фото: pixabay.com

В лесу возле озера Кривое Уватского района (Тюменская область) 11 сентября полицейские обнаружили тело 55 летнего мужчины с рваными ранами. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Связь с мужчиной прервалась 9 сентября, и его объявили в розыск как без вести пропавшего. «Тело погибшего обнаружили сотрудники полиции. Предположительно, раны мужчине причинены медведем», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики предполагают, что мужчина приехал на озеро собирать грибы и ягоды, а жил в охотничьем домике. «В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.