Фильм о Началовой обойдется в 100 миллионов рублей

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Юлия Началова, началова юлия
Юлия Началова скончалась в марте на 39-м году жизниФото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Полнометражный фильм о певице Юлии Началовой «Буду рядом» обойдется его авторам в 100 миллионов рублей. Как рассказал режиссер картины Виктор Загорский, съемочный процесс будет возобновлен в конце сентября.

Перерыв в работе над картиной Загорский объяснил тем, что по большинству песен отец Началовой еще не вступил в авторские права и использовать их нельзя, передает портал «Дни.ру». Фильм должен будет рассказать о Юлии Началовой с самого детства до смерти.

«Я возобновляю съемки фильма с конца сентября. <…> В прессе писали о бюджете картины в 60 миллионов рублей, но инвесторы готовы вложить гораздо больше. Мы дойдем до 100 миллионов. Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — пообещал режиссер.

Юлия Началова скончалась в марте на 39-м году жизни. Причиной смерти артистки стали заражение крови и сердечная недостаточность.

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