Российский дипломат предупредил о риске ядерной войны

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об угрозе ядерной войны. Как рассказал дипломат, особенно заметно риски проявляются в течение последнего года, а действия Запада становятся все более агрессивными.
«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — приводит ТАСС фрагмент выступления Рябкова с докладом «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».
Замминистра обвинил Запад в попытке воспрепятствовать диалогу. «Они [страны Запада] целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности», — добавил Рябков.
Ранее бывший замминистра обороны США Роберт Уорк заявил, что ядерную войну в будущем может спровоцировать искусственный интеллект, который обрабатывает данные разведки и может давать советы по нанесению удара.