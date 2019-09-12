Российский дипломат предупредил о риске ядерной войны

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Клипарт depositphotos.com, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
По мнению замминистра, риски ядерной войны обострились в течение последнего годаФото: depositphotos.com

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об угрозе ядерной войны. Как рассказал дипломат, особенно заметно риски проявляются в течение последнего года, а действия Запада становятся все более агрессивными.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — приводит ТАСС фрагмент выступления Рябкова с докладом «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

Замминистра обвинил Запад в попытке воспрепятствовать диалогу. «Они [страны Запада] целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности», — добавил Рябков.

Ранее бывший замминистра обороны США Роберт Уорк заявил, что ядерную войну в будущем может спровоцировать искусственный интеллект, который обрабатывает данные разведки и может давать советы по нанесению удара.

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