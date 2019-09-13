Правительство пообещало россиянам новые экономические реформы

Правительство не собирается стимулировать рост ВВП увеличением федеральных расходов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экономический блок правительства объявил программу действий по основным макроэкономическим вопросам как минимум на год. Программу на Московском финансовом форуме (МФФ) представили премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономики Максим Орешкин.

Низкий рост внутреннего валового продукта (ВВП) объясняется тем, что в экономическом развитии страна застряла на одном уровне. «Выход из „ловушки средних доходов“ предполагается обеспечить регуляторными реформами», — сообщает газета « Коммерсант ». В частности, в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инициатива должна поддержать инвестиции и через них повлиять на рост ВВП. Законопроект даст бизнесу дополнительные гарантии и преференции.

Правительство не собирается стимулировать рост ВВП увеличением федеральных расходов. В ближайшие годы проблема низких инвестиций не будет решаться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также правительство объявило об отказе от недобровольной системы пенсионных накоплений. Вместо нее будет действовать добровольная накопительная пенсия по «гарантированному пенсионному продукту» (ГПП).