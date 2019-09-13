Юлия Михалкова призвала сограждан беречь российскую природу Фото: Василий Гришин © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала стихотворение, посвященное реке Обь. Произведение актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Собиралась на Багамы, на Канары, на Бали, Но решила прогуляться вдоль бушующей Оби! И признаться там природе в пылкой искренней любви!» — говорится в стихотворении. Михалкова отметила, что она объехала полмира, но российская природа ей роднее. Актриса призвала соотечественников «не ломать, не губить и не загрязнять» ее. По словам Михалковой, чистая вода — это залог долгой и счастливой жизни.

Ранее Михалкова рассказала о своих страхах. Она призналась, что боится высоты. Актриса уверена, что страхи помогают человеку выжить, передает портал «Дни.ру». Однако с ними нужно бороться, чтобы они не мешали спокойно жить и двигаться дальше.