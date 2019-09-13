Прокуратура проверяет ТЮЗ Екатеринбурга из-за спектакля с изнасилованием

ТЮЗ запомнит этот фестиваль «Реальный театр» надолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура инициировала проверку информации о происходящем в екатеринбургском Театре юного зрителя. Надзорное ведомство отреагировало на разгорающийся скандал вокруг спектакля «Ревизор», где на сцене показали имитацию изнасилования. Постановка псковского Театра драмы имени Пушкина была показана в рамках фестиваля «Реальный театр» (с 6 по 13 сентября) и растиражирована СМИ, в том числе и федеральными.

По сценарию герой Хлестаков срывает со своей невесты Марии одежду, несет ее в спальню, где кидает на постель и под одеялом совершает действия, напоминающие половой акт. По версии присутствовавшей на спектакле екатеринбурженки, «на это смотрел полный зал детей».

«Действительно проводится проверка появившейся информации. Однако делать какие-либо вывода пока преждевременно», — уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.

Директор «Реального театра» Олег Лоевский считает, что организаторы ничего не нарушили. «Люди должны нести ответственность за свои поступки. У нас на билете написано „18+“, на афише написано „18+“, а человек ведет к нам ребенка, который выглядит, как взрослый, и потому попадает на спектакль. Мы соблюдаем все законы и хотим, чтобы их соблюдали другие люди», — пояснил театральный деятель «URA.RU».

На стороне ТЮЗа выступил и политолог Александр Белоусов. «Если ТЮЗ не показывает любые спектакли, в том числе спектакли +18 — значит, лишается части прибыли. И содержать тогда его должны наголоплательщики. Вопрос открытый: вы готовы к тому, чтобы оплачивать „моральный налог“ на отказ показывать подобные спектакли в ТЮЗе?», — написал эксперт на своей странице в Facebook.