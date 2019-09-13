СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
По данным СК, сфальсифицировано более 500 тысяч заявлений о переводе накопленийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по махинациям с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды», — говорится в сообщении СК РФ. По данным следствия, с 2018 по 2019 год было сфальсифицировано более 500 тысяч заявлений о переводе пенсионных накоплений в ряд негосударственных пенсионных фондов. В результате аферы некоторые россияне утратили свой доход от инвестиций.

Согласно сообщению СК, инвестиционные договоры с гражданами заключали лица из числа сотрудников и руководителей ООО ПФК «СоцАгроФинанс» и ООО «КФХ и партнеры». Сейчас в рамках расследования в этих организациях проводятся обыски.

В мае Пенсионный фонд России (ПФР) выявил еще одну крупную аферу, от которой пострадали сотни тысяч россиян. Неизвестные переводили их накопления между негосударственными пенсионными фондами «Согласие», «Социум» и «Газфонд».

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