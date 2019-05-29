В Пенсионном фонде вскрыли аферу с сотнями тысяч пострадавших

Пенсионный фонд России (ПФР) выявил крупную аферу, от которой пострадали сотни тысяч россиян. Неизвестные переводили их накопления между негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
«В конце прошлого года в Пенсионном фонде заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. В 2018 году только в Москве и области таковых было зафиксировано более 537 тысяч, при этом 83% подобных заявлений были заверены нотариусами», — передает портал Baza.
Большинство заявителей желали перевести деньги в фонды «Согласие», «Социум» и «Газфонд». Мошенники подделывали подписи 22 нотариусов, которые «заверяли» по тысяче обращений о переводе в день. Федеральная нотариальная палата провела собственную проверку и заключила, что ни один из юристов на самом деле в аферах не участвовал.
Чтобы вернуть свои накопления, россиянам придется самостоятельно обращаться в НПФ, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам афер нужно будет писать жалобу в Пенсионный фонд или идти в суды. «Мы можем признать договор недействительным только через решение суда», — пояснили корреспондентам портала сотрудники ПФР.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет требовать у негосударственных фондов отчитываться за финансовые операции и возмещать убытки в случае разорения. Также она уточнила, что сейчас Банк России работает над концепцией санации НПФ. Проект будет представлен осенью.