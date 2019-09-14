Дроны атаковали предприятия самой прибыльной компании в мире

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Пока неизвестно, кто стоит за атакойФото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Reuters со ссылкой на представителя МВД страны сообщило, что два объекта на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе были объяты пламенем в результате атаки с использованием беспилотных аппаратов.

Источник сообщил изданию, что пожары были локализованы и взяты под контроль, пишет РБК. Кто мог организовать нападение — не сообщается. Associated Press отметило, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Saudi Aramco — государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году она признавалась самой прибыльной компанией в мире по версии экспертов Moody’s Investors Service. Показатели нефтяного гиганта достигли 111,1 млрд долларов — больше, чем у Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.

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