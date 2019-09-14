Дроны атаковали предприятия самой прибыльной компании в мире

На территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Reuters со ссылкой на представителя МВД страны сообщило, что два объекта на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе были объяты пламенем в результате атаки с использованием беспилотных аппаратов.
Источник сообщил изданию, что пожары были локализованы и взяты под контроль, пишет РБК. Кто мог организовать нападение — не сообщается. Associated Press отметило, что пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
Saudi Aramco — государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году она признавалась самой прибыльной компанией в мире по версии экспертов Moody’s Investors Service. Показатели нефтяного гиганта достигли 111,1 млрд долларов — больше, чем у Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.