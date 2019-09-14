В Екатеринбурге после материала «URA.RU» прибрали памятник Бажову

Уборку на могиле Павла Бажова делают дважды в год Фото: читатели «URA.RU»

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Волонтеры сделали уборку на могиле Павла Бажова по просьбе его родственников. После публикации «URA.RU» о разрухе на могиле уральского писателя к уборке присоединились неравнодушные жители Екатеринбурга.

Как рассказал корреспонденту агентства секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, уборка была проведена по просьбе семьи Бажовых «с благословения дочери Бажова Ариадны Павловны». По словам Полыганова, памятник Бажову прибирают дважды в год (весной и осенью), поэтому на могиле Бажова все «не так плохо, как могло казаться».

«Меня удивило, что люди шли мимо, подходили к волонтерам и предлагали свою помощь в уборке. Многие прохожие узнали о ситуации на могиле Бажова после прочтения публикации „URA.RU“. При этом при нас прибирали и другие могилы. А мы никакого подвига не совершили», — рассказал Сергей Полыганов.

Вместе с волонтерами уборку делал и правнук Павла Бажова Алексей. По мнению Сергея Полыганова, уход за могилами — в первую очередь дело родственников.