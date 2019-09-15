14 сентября 2019

Сноуден захотел уехать из России

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Открытая лицензия 10.06.2015. Франсуа Олланд., олланд франсуа
Эдвард Сноуден просил Франсуа Олланда предоставить политическое убежищеФото: сайт Президента Франции

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден хотел бы уехать из России во Францию. Об этом он сам рассказал в интервью радиостанции France Inter.

«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», — приводит РИА «Новости» слова Сноудена. При этом собеседник радиостанции подчеркнул, что единственным местом, где он может «говорить свободно», является Россия.

Ранее, как напоминает RT, Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты при условии объективного рассмотрения его дела. В тоже время, по его словам, присяжные не могут оценить, насколько правильно было разглашать секретную информацию.

В 2013 году Сноуден предал огласке данные о слежке американских спецслужб за гражданами многих стран в интернете. После этого бывший сотрудник ЦРУ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где получил политическое убежище.

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