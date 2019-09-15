В Чечне поблагодарили Кадырова за борьбу с колдовством

Чеченцы выразили благодарность властям за задержание «колдуньи» Фото: depositphotos.com

Жители Чечни выразили благодарность главе республики Рамзану Кадырову за то, что он «оберегает свой народ» от колдовства. Так чеченцы отреагировали на задержание женщины, которую власти обвиняют в совершении магии.

О задержании «колдуньи» Секинат Ибрагимовой рассказала телекомпания «Грозный». В сюжете сообщалось, что полиция остановила женщину по дороге из одного населенного пункта в другой. В ходе досмотра у нее изъяли различные предметы для оказания «оккультных услуг»: земля с могил, записки на неизвестном языке, множество фотографий людей. Ибрагимову публично отчитали и заставили раскаяться перед камерой.

«Выражаю благодарность Рамзану Кадырову за то, что оберегает свой народ от всех врагов, явных и скрытых!» — позднее отреагировал один из пользователей в группе «Кавказ. Реалии» в Facebook. «Правильно. Молодец, Рамзан», — поддержал другой комментатор. «Эти колдуны стали причиной многих семейных бед и несчастий тех, кто к ним обращался», — высказался еще один пользователь.