ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и дельфинов для диверсий в СССР

К птицам прикрепляли камеры, чтобы они снимали секретные советские объекты, однако использовать голубей в секретных операциях не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральное разведывательное управление США обнародовало документы времен «холодной войны». В них указано, как американские спецслужбы планировали использовать птиц и животных для шпионажа на территории Советского Союза. Бумаги, в которых описана программа подготовки птиц, кошек, собак и даже дельфинов к диверсиям, ЦРУ опубликовало на официальном сайте.

«Большое внимание уделялось тренировкам дельфинов, которые могли осуществлять диверсии и помогать шпионить за советскими атомными подводными лодками», — пишет РБК со ссылкой на Agence France-Presse.

Также ЦРУ делало большие ставки на птиц, в частности, голубей, способных перелетать на сотни миль в разных погодных условиях. К ним агенты американской разведки планировали прикреплять камеры для получения снимков важных советских объектов. Однако в документах указано, что использовать птиц для проведения секретных операций так и не удалось, уточняет Nation News.