Более 30 взрывов, десятки дронов, погибший гражданский: последствия массовой атаки БПЛА на Волгоград

ВСУ провели массированную атаку на Волгоградскую область Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате атаки беспилотников в ночь на 6 ноября на территории Волгограда пострадал жилой многоквартирный дом. В результате этого погиб один человек — 48-летний мужчина. Данную информацию подтвердил глава региона Андрей Бочаров, выразив соболезнования семье и близким погибшего.

Кроме того, жилой 24-этажный дом бизнес-класса по улице Гаря Хохолова, 4 получил существенные повреждения вследствие удара дронов. В нем разрушены балконы и фасады, выбито остекление и повреждены пять квартир. По факту произошедшего ведется расследование. К каким еще последствиям привела массированная атака украинских беспилотников на регион — в материале URA.RU.

Подробности разрушений на земле от губернатора

В нескольких районах Волгограда зафиксированы повреждения остекления жилых зданий и автомобилей. Падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Пожарные незамедлительно приступили к тушению огня.

Продолжение после рекламы

В Волгограде устанавливают масштабы повреждений на земле после атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сейчас сотрудники оперативных и муниципальных служб ведут работу по установлению масштабов повреждений и устранению последствий атаки. Администрация Волгограда получила распоряжение организовать пункт временного размещения граждан на базе лицея № 10 для обеспечения безопасности жителей на период работы саперов, говорится в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области.

В регионе несколько раз фиксировались налеты БПЛА

Согласно данным telegram-канала «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты», первое сообщение о беспилотной опасности появилось еще 5 ноября в 21:14 по московскому времени. Уже 6 ноября в 22:12 (по мск) появилось повторное предупреждение о подлете дронов к региону. В обще сложности в telegram-канале было выложено более 40 постов о подлете БПЛА к области с разных направлений, о сбитии аппаратов и так далее. К текущему моменту, по данным всех сообщений от источника, над Волгоградской областью средствами ПВО зафиксировано и сбито более 13 беспилотников.

Что очевидцы рассказали о ночной атаке

Согласно свидетельствам очевидцев, в небе над городом было зафиксировано свыше 30 взрывов. Налет продолжался на протяжении нескольких часов, начавшись в 00:40 по местному времени. Беспилотники подлетали с западного и северного направлений, написал телеведущий Руслан Осташко в своем telegram-канале.