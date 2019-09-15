Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей

Виталий Милонов считает, что за Собчак должен следить супруг Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов оправдал эротический танец Ксении Собчак, который она исполнила на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.

«А что такого необычного сделала Ксения Анатольевна в этот раз? Если бы она в бальном платье станцевала танго — это было бы необычно. Не надо сходить с ума, пожалуйста. Чего мы хотим добиться? Чтобы Ксении Анатольевне стало стыдно? Это вряд ли случится», — считает Милонов.

Российский политик уверен, что Богомолов оказывает положительное влияние на журналистку, поэтому он и должен разбираться с ней, если его что-то не устраивает в поведении супруги.

«У Ксении есть Константин, пусть он решает. А если Константину надо будет поговорить, пускай приходит, не откажу, дам совет, расскажу, как и что надо, наставим на путь, а так думаю, сам справится — не дурак», — заявил Милонов.