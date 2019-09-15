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Жена челябинского губернатора приступила к роли «первой леди». ФОТО, ВИДЕО

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Финал конкурса «Рожденная побеждать» с участием Ирины Текслер, Челябинск, котова наталья, павлова маргагита, гехт ирина, текслер ирина
Ирина Текслер (вторая слева) поддержала в Челябинске важный социальный проектФото: Сергей Леонов © URA.RU

Супруга врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина Текслер 15 сентября поддержала социальный проект, войдя в состав жюри конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья благотворительного фонда «Рожденная побеждать!». Это первое публичное мероприятие с участием «первой леди», где она предстала как самостоятельная фигура, а не только как жена главы региона.

Заключительный этап конкурса проходил в зале «Изумрудный» отеля «Малахит». Сам проект был инициирован в 2017 году уполномоченным по правам человека в регионе Маргаритой Павловой и поддержан исполнительной и законодательной властью Челябинской области. В этом году конкурс стал международным. В Челябинск приехали девушки не только из России, но также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.

Для всех участниц конкурса были организованы мастер-классы от стилистов, визажистов, режиссеров и хореографов.

Ирина Текслер (в центре) впервые принимает участие в публичном мероприятии как самостоятельная фигура, а только как супруга губернатора
ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области
Врио мэра Наталья Котова, первый вице-губернатор Ирина Гехт, Ирина Текслер, омбудсмен Маргарита Павлова (слева направо)
ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области
Финал конкурса «Рожденная побеждать» с участием Ирины Текслер, Челябинск
В этом году конкурс стал международным
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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