Ирина Текслер (вторая слева) поддержала в Челябинске важный социальный проект Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Супруга врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина Текслер 15 сентября поддержала социальный проект, войдя в состав жюри конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья благотворительного фонда «Рожденная побеждать!». Это первое публичное мероприятие с участием «первой леди», где она предстала как самостоятельная фигура, а не только как жена главы региона.

Заключительный этап конкурса проходил в зале «Изумрудный» отеля «Малахит». Сам проект был инициирован в 2017 году уполномоченным по правам человека в регионе Маргаритой Павловой и поддержан исполнительной и законодательной властью Челябинской области. В этом году конкурс стал международным. В Челябинск приехали девушки не только из России, но также из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.

Для всех участниц конкурса были организованы мастер-классы от стилистов, визажистов, режиссеров и хореографов.

Ирина Текслер (в центре) впервые принимает участие в публичном мероприятии как самостоятельная фигура, а только как супруга губернатора ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области

Врио мэра Наталья Котова, первый вице-губернатор Ирина Гехт, Ирина Текслер, омбудсмен Маргарита Павлова (слева направо) ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области