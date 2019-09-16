В России появится еще одна статья, за которую подростков будут сажать в тюрьму в 14 лет

В Государственной думе начался сбор отзывов на законопроект, в котором предлагается сажать подростков в тюрьму за жестокое обращение с животными с 14 лет. На данный момент ответственность за это преступление начинается с 16 лет.
«Нет задачи отправить подростка в тюрьму. Главное, преподать ему правовой урок, дабы понял, что мучить живые существа неприемлемо», — цитирует разработчиков проекта «Российская газета». По их мнению, в этом возрасте подростки не несут наказание, даже если совершали насилие группой в присутствии малолетних детей, транслируя происходящее в интернете.
Эксперты издания отмечают, что в пользу нововведений говорит то, что молодежь стала раньше взрослеть. При этом юристы указывают, что изменения повысят количество несовершеннолетних россиян, привлеченных к уголовной ответственности.
На данный момент подросток может понести уголовную ответственность в 14 лет только за совершение особо тяжкого деяния. К их числу относятся статьи «убийство», «изнасилование», «разбой».