На инаугурацию челябинского губернатора едет представитель президента

Николай Цуканов (справа) подтвердил участие в инаугурации Алексея текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инаугурация избранного 8 сентября губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет 20 сентября в драмтеатре. Церемонию посетит полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, сообщили «URA.RU» высокопоставленные источники.

«Инаугурация Алексея Текслера значится в планах Николая Цуканова. Будут ли представители других регионов и кто возглавит делегации, пока определяется», — добавил собеседник.

Драмтеатр — традиционное место инаугурации челябинских губернаторов. Там официально вступали в должности Петр Сумин, Михаил Юревич и Борис Дубровский. Все они были по одному — Текслер может стать первым главой региона, который придет на инаугурацию в сопровождении первой леди, его супруги Ирины Текслер.