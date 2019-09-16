На Урале будут судить женщину-юриста, которая подделала судебные решения

Она ответит за то, что обманывала клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области отправится под суд владелица юридического агентства Надежда Зайцева из Каменск-Уральского. Информация об этом появилась на сайте Красногорского районного суда. Женщина ответит за то, что обманывала клиентов.

«Пожилая женщина пожаловалось мне на юристку, которая взяла с нее 200 тысяч рублей по делам о наследстве. Среди документов было два судебных решения, которых добилась эта юристка. Я обратился в суд о выдаче исполнительных листов, и вдруг мне звонят из ОБЭП: оказалось, решения поддельные», — рассказал «URA.RU» правозащитник Сергей Барсуков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), на днях оно поступило в суд. Кроме того, правозащитнику удалось наказать Зайцеву в гражданском суде. «Мы требовали вернуть 170 тысяч рублей по неисполненному договору, но ей вменили еще неустойку, моральный вред и штраф», — рассказал Барсуков. В итоге набежало 349 тыс. 950 руб.

Надежда Зайцева — владелица ООО «Правозащита» (по rusprofile) Фото: со страницы Надежда Зайцевой в «Одноклассниках»

Как рассказала «URA.RU» пострадавшая пенсионерка, она поверила Зайцевой, потому что у той солидный офис (юридическое агентство «Надежда»), а на визитке написано «юрист». «Этот человек не имеет ни юридического образования, ни опыта, но принимает на себя обязательства в области юриспруденции, во что все и вылилось», — пояснила «URA.RU» судья Марина Безукладникова, выносившая решение по иску.

Сама Зайцева заявила «URA.RU», что за ее уголовным делом стоят «гражданско-правовые отношения» и что она будет общаться с прессой только через адвоката.