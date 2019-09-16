В Кургане самый злостный должник по зарплате — завод, который принадлежал бывшему заму Богомолова

Самую большую задолженность по зарплате своим работникам из курганских предприятий имеет ООО «Завод цветного литья», которым руководил бывший заместитель экс-губернатора Зауралья Олега Богомолова Дмитрий Бектимиров. Данные об этом содержатся в стратегии развития Кургана до 2024 года.
«На 1 августа 2019 года общая сумма выявленной задолженности по заработной плате составила 41,4 млн. рублей в трех организациях-банкротах перед 502 работниками», — говорится в официальном документе, расположенном на сайте мэрии Кургана. Уточняется, что самую крупную задолженность имеет ООО «Завод цветного литья», находящееся в процедуре банкротства. Долг предприятия составляет 21,6 млн. рублей или 52,2% общей суммы задолженности. Второй по размеру долга неплательщик — ООО «Завод каркасно-панельного домостроения». Сотрудники предприятия, который проходит через процедуру банкротства, не могут получить заработанное с 2015 года. Долг завода — 18,7 млн. рублей, или 45% общей суммы задолженности).
Также отмечается, что в муниципальных предприятиях и учреждениях города Кургана задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Согласно данным, опубликованным в стратегии развития Кургана, долги должны быть закрыты и по остальным предприятиям уже к 2020 году.
Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за проблем на заводе цветного литья безработными остались 274 человека.