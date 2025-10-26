В Кургане краснокнижную раненую птицу лечат с помощью аппарата Илизарова
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане с помощью аппарата Илизарова лечат краснокнижную птицу. Большой подорлик попал под поезд и сломал обе конечности, но его удалось прооперировать и спасти. Об этом сообщают волонтеры.
«С 11 сентября мы вместе боремся за жизнь большой птицы. Большой подорлик, попав под поезд и получив перелом обеих лап, получил второй шанс на жизнь. Доктор Михаил Степанов установил аппараты Илизарова на обе сломанные конечности — операция длилась более трех часов», — сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Помощь птицам Зауралья/другим животным».
Все это время ежедневный уход за птицей ведут двое волонтеров. Они ходят в клинику, обрабатывают лапы, кормят, убирают. Справляются физически, но не тянут финансово: долг за операцию и за кормовую заморозку для хищника все еще не могут закрыть. Снять аппараты должны не ранее 20 ноября, и потому волонтеры просят откликнуться тех, кто может помочь с решением проблемы.
Случаи спасения редких птиц в Кургане и соседних регионах происходят регулярно. Ранее специалисты помогли сычу с поврежденным крылом, а экологи из Челябинска реабилитировали императорского орла, занесенного в Красную книгу.
- Евгений26 октября 2025 18:47У нас в Варгашах надо делать центр по реабилитации человека животных и птиц с рыбой. Молчит птица так как расщитывает только на Божью милость и человеческое милосердия. Не оборудован Центр Илизарова для приёма крупных животных. Деньги там с милосердных трясут да и конкуренции нет не какой. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши Уважаемые. Чем дальше. Тем хуже с милосердием особенно у врачей и коновалов.