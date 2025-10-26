В Кургане краснокнижную раненую птицу лечат с помощью аппарата Илизарова

В Кургане птице, попавшей под поезд, наложили аппарат Илизарова на обе лапы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане с помощью аппарата Илизарова лечат краснокнижную птицу. Большой подорлик попал под поезд и сломал обе конечности, но его удалось прооперировать и спасти. Об этом сообщают волонтеры.

«С 11 сентября мы вместе боремся за жизнь большой птицы. Большой подорлик, попав под поезд и получив перелом обеих лап, получил второй шанс на жизнь. Доктор Михаил Степанов установил аппараты Илизарова на обе сломанные конечности — операция длилась более трех часов», — сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Помощь птицам Зауралья/другим животным».

Все это время ежедневный уход за птицей ведут двое волонтеров. Они ходят в клинику, обрабатывают лапы, кормят, убирают. Справляются физически, но не тянут финансово: долг за операцию и за кормовую заморозку для хищника все еще не могут закрыть. Снять аппараты должны не ранее 20 ноября, и потому волонтеры просят откликнуться тех, кто может помочь с решением проблемы.

