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Новые депутаты гордумы Кургана впервые собрались вместе. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Дату первого заседания городской думы определят до конца неделиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в городскую думу Кургана 2019

Председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев на очередном заседании горизбиркома вручил временные удостоверения избранным депутатам нового созыва городской думы. Перед этим он обратился к ним с напутственными словами, передает корреспондент «URA.RU».

«Желаю вам плодотворной работы. Чтобы через пять лет, когда возникнет вопрос о выдвижении в депутаты, и вы подадите свои кандидатуры, жители вам вновь оказали доверие», — заявил он. Общие результаты выборов в городскую думу будут официально опубликованы 17 сентября. После этого в трехдневный срок избирком примет решение о регистрации депутатов и определит дату первого заседания гордумы нового созыва.

Избранные депутаты гордумы делятся фотографиями временных удостоверений в соцсетях. Представитель «Единой России» Татьяна Хильчук на своей странице в Facebook рядом со своим удостоверением опубликовала фото с радугой, снятое возле здания мэрии. «Буду считать это хорошим знаком», — заявила она. Коммунистка Наталья Воробьева также обратила внимание на это природное явление. «Вышла из администрации с удостоверением, а там радуга», — написала она в Facebook.

Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Сергей Руденко (справа) уже не в первый раз вошел в состав городской думы Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Татьяна Хильчук — новичок в городской думе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Еще один новичок — Анастасия Романович
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
И.о. председателя думы в прошлом созыве Игорь Прозоров (справа) вновь вошел в состав городского парламента
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Справедливоросс Владимир Лузин (слева) также не в первый раз прошел в городскую думу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вручение мандатов депутатам городской Думы. Курган
Фракция КПРФ в новом составе гордумы увеличилась с одного до пяти человек. На фото: Артур Пущин, Виктор Зырянов и Максим Пивоваров
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Избранные депутаты публикуют в соцсетях фотографиями полученных удостоверений
Фото: Татьяна Хильчук, Facebook
Фото: Наталья Воробьева, Facebook

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