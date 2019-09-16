Председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев на очередном заседании горизбиркома вручил временные удостоверения избранным депутатам нового созыва городской думы. Перед этим он обратился к ним с напутственными словами, передает корреспондент «URA.RU».
«Желаю вам плодотворной работы. Чтобы через пять лет, когда возникнет вопрос о выдвижении в депутаты, и вы подадите свои кандидатуры, жители вам вновь оказали доверие», — заявил он. Общие результаты выборов в городскую думу будут официально опубликованы 17 сентября. После этого в трехдневный срок избирком примет решение о регистрации депутатов и определит дату первого заседания гордумы нового созыва.
Избранные депутаты гордумы делятся фотографиями временных удостоверений в соцсетях. Представитель «Единой России» Татьяна Хильчук на своей странице в Facebook рядом со своим удостоверением опубликовала фото с радугой, снятое возле здания мэрии. «Буду считать это хорошим знаком», — заявила она. Коммунистка Наталья Воробьева также обратила внимание на это природное явление. «Вышла из администрации с удостоверением, а там радуга», — написала она в Facebook.