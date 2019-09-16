Новые депутаты гордумы Кургана впервые собрались вместе. ФОТО

16 сентября 2019 в 18:04 Размер текста - 17 +

Дату первого заседания городской думы определят до конца недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019 Председатель избирательной комиссии Кургана Александр Якушев на очередном заседании горизбиркома вручил временные удостоверения избранным депутатам нового созыва городской думы. Перед этим он обратился к ним с напутственными словами, передает корреспондент «URA.RU». «Желаю вам плодотворной работы. Чтобы через пять лет, когда возникнет вопрос о выдвижении в депутаты, и вы подадите свои кандидатуры, жители вам вновь оказали доверие», — заявил он. Общие результаты выборов в городскую думу будут официально опубликованы 17 сентября. После этого в трехдневный срок избирком примет решение о регистрации депутатов и определит дату первого заседания гордумы нового созыва. Избранные депутаты гордумы делятся фотографиями временных удостоверений в соцсетях. Представитель «Единой России» Татьяна Хильчук на своей странице в Facebook рядом со своим удостоверением опубликовала фото с радугой, снятое возле здания мэрии. «Буду считать это хорошим знаком», — заявила она. Коммунистка Наталья Воробьева также обратила внимание на это природное явление. «Вышла из администрации с удостоверением, а там радуга», — написала она в Facebook. Сергей Руденко (справа) уже не в первый раз вошел в состав городской думы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Татьяна Хильчук — новичок в городской думе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще один новичок — Анастасия Романович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И.о. председателя думы в прошлом созыве Игорь Прозоров (справа) вновь вошел в состав городского парламента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Справедливоросс Владимир Лузин (слева) также не в первый раз прошел в городскую думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фракция КПРФ в новом составе гордумы увеличилась с одного до пяти человек. На фото: Артур Пущин, Виктор Зырянов и Максим Пивоваров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избранные депутаты публикуют в соцсетях фотографиями полученных удостоверений Фото: Татьяна Хильчук, Facebook Фото: Наталья Воробьева, Facebook