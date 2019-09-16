Крым предложили переименовать

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Клипарт unsplash. Irina Rassvetnaja, отдых, туризм, крым, побережье, черное море, курорт, опуск
К названию республики могут добавить историческую частьФото: Irina Rassvetnaja © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Республику Крым могут переименовать в республику Крым — Тавриду. Идею нового названия поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — приводит слова Мурадова «Российская газета». Он также отметил, что ряд субъектов России имеет устоявшееся название и историческую часть, например, Якутия (Саха).

Идею добавить в название республики Крым историческую часть предложил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По мнению Мурадова, если жители республики поддержат такое предложение, то его можно будет обсуждать на уровне высших органов власти.

В V в. до нашей эры на территории западного Крыма (современная Евпатория) находилось греческая демократическая рабовладельческая республика Херсонес Таврический.

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