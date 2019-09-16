Крым предложили переименовать

Республику Крым могут переименовать в республику Крым — Тавриду. Идею нового названия поддержал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — приводит слова Мурадова «Российская газета». Он также отметил, что ряд субъектов России имеет устоявшееся название и историческую часть, например, Якутия (Саха).
Идею добавить в название республики Крым историческую часть предложил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По мнению Мурадова, если жители республики поддержат такое предложение, то его можно будет обсуждать на уровне высших органов власти.
В V в. до нашей эры на территории западного Крыма (современная Евпатория) находилось греческая демократическая рабовладельческая республика Херсонес Таврический.