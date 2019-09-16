Зеленский назвал главную задачу на посту президента

Владимир Зеленский выразил надежду на санкционную поддержку со стороны Словакии Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины — главная задача президента страны на ближайшие пять лет. Об этом Владимир Зеленский заявил на переговорах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, выразив надежду на поддержку с ее стороны.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Также он рассказал о своей задаче на готовящейся встрече с президентами России, Франции и канцлером Германии в формате «нормандской четверки». По его словам, это обмен с Россией удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» и вывод российских войск с «оккупированных территорий».

Как писало «URA.RU», Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины пообещал крымским татарам «освободить их территорию от оккупации». Также он говорил, что офис президента Украины прорабатывает несколько вариантов возвращения Крыма, напоминает телеканал 360.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Несмотря на то, что страны ЕС и США не приняли результатов голосования, в Кремле заявили, что территориальная принадлежность полуострова не является предметом торга.