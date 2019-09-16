Победителям и проигравшим на выборах в думу Кургана пригрозили штрафами

Александр Якушев напомнил кандидатам о финансовых отчетах за предвыборную кампанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

От кандидатов, принимавших участие в выборах в Курганскую городскую думу, избирком ждет финансовые отчеты по предвыборной кампании. Это требование касается и победителей, и проигравших. Всех, кто его проигнорирует, ждут штрафы.

«Все избранные и неизбранные кандидаты обязаны сдать финансовые отчеты до 7 октября. Это касается и одномандатников, и избирательных объединений. За несдачу отчетов в срок установлена административная ответственность — штраф от 20 до 25 тысяч рублей», — сообщил председатель городского избиркома Александр Якушев на встрече с избранными депутатами.

Якушев попросил избранных депутатов, присутствующих на заседании, передать эту информацию всем коллегам по партиям, не прошедшим в гордуму: «Чтобы неприятностей не было. Вы-то все отчитаетесь, но прошу и коллегам передать». Финансовые отчеты всех кандидатов в депутаты о расходовании избирательных фондов будут переданы в СМИ.

Подводя итоги избирательной кампании в городскую думу, Якушев отметил очень высокий для Кургана уровень конкуренции: «У нас выдвинулось шесть партий, четыре победили. По одномандатным округам — 70 человек на 13 мандатов. Вот такая борьба была на избирательных участках».