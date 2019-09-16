Спикер Госдумы назвал «стыдобищей» попытки ПАСЕ найти в России третий пол

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подверг критике попытки Парламентской ассамблеи Совета Европы провести мониторинг соблюдения прав полов в России. Он предложил вместо этого заняться подготовкой модельных законов.
Свое заявление Володин сделал во время встречи с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой. «Последний мониторинг в отношении Российской Федерации предусматривает проверку нашей страны на наличие [нескольких] полов и защиту их интересов», — цитирует Володина РИА «Новости». По словам спикера Госдумы, специалисты ПАСЕ не учитывают в своем исследовании историю, традицию и законы России. «Стыдобища сплошная», — заключил он.
По мнению Володина, ПАСЕ должна заниматься в первую очередь вопросами гармонизации законодательства, пишет RT. Сейчас же они занимаются «мониторингом, политической деятельностью», считает спикер думы.
Как писало «URA.RU», на июньской сессии ПАСЕ права российской делегации были восстановлены. В 2014 году из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ Россия была лишена права голоса на сессиях ассамблеи.